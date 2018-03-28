Sağlıkçılara şiddeti Bir taraftan başkenti en ücra köşe- Bakanlık kınadı

Sağlık Bakanlığı, Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınlarının bir doktor ile asistanını darp etmesini kınadı. Yapılan açıklamada, "Yaşanan şiddet olayı büyük üzüntüye neden olmuştur. Hiçbir nedenle mazur görülemeyecek şiddet olayı, anne adayı ve yakınlarının anne karnında kalbi duran bebekleriyle ilgili bilgilendirildiği sırada yaşanmıştır. 10 kişi oldukları belirlenen hasta yakınları uzman doktorumuzla asistanına fiziki şiddet uygulamıştır" denildi. Saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, yüzünden ve kolundan yaralanan doktorların darp raporu aldığı belirtildi.

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