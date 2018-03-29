Herkes susacak Taraftar konuşacak

Camianın
her ferdi yönetimden taraftarına kadar herkesin Ankaragücü isminin ağırlığına göre hareket etmesi temennisiyle. O ağırlığı idrak edersek, inanın klasik bir laf olacak. Ama güzel günler bizi bekliyor olacak. Özgür Ülger Ankaragücü
vazgeçilmesi
mümkün olmayan
bir ailedir.
Sevdadır. İmalatı
harbiye'dir.
Fatih Güneş Proje
takımları gibi zengin taraftarımız olmasa da şampiyonluğa inanmış ruhumuz ve armaya olan aşkımızla Ankaragücü'ne yazıyorum. Eren Kaygusuz Ankaragücü
koskoca mazisi
olan büyük bir
kulüptür. Büyük
Ankaragücü
taraftarı
var oldukça
Ankaragücü de
yıkılmaz. Caner Ölmez Merhabalar
ben Eslem, her Bursaspor
lunun
olduğu gibi
benim de
Bursaspor kadar
çok sevdiğim
Ankaragücümüzü
önce SüperLig'e sonra
Ankaragüçlülerin de çok sevdiği
Bursa'ya ve Bursasporumuza gelmesini
çok isteriz. BİRLİKTE ÇOK
GÜÇLÜYÜZ! Eslem Heves,
coşku ve tutkuyla 90 dakika boyunca bağıran büyük taraftarımıza buradan saygı ve şükranlarımı sunuyorum ve bu zorlu şartlar altında her maç aynı ruh ve aynı arma aşkıyla oynayan futbolcularımızı ve teknik heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu zamana kadar elde ettiğimiz başarılarımızı boşa çıkarmadan Ankaragücü'nü hak ettiği yere hak ederek ulaştırırız. Bizim yanımızda olan herkese tekrardan teşekkürler. Görkem Yılmaz Zengin
bir kulüp olamasak da, zengin bir taraftar olamasak da, armanın altında toplanmış kalbi güzel ruhlarımız yeter. O yüzden tüm kalbimle Ankaragücü'ne yazıyorum. Onur Cem Sarı