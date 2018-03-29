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Herkes susacak Taraftar konuşacak

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Herkes susacak Taraftar konuşacak
Camianın her ferdi yönetimden taraftarına kadar herkesin Ankaragücü isminin ağırlığına göre hareket etmesi temennisiyle. O ağırlığı idrak edersek, inanın klasik bir laf olacak. Ama güzel günler bizi bekliyor olacak. Özgür Ülger

Ankaragücü vazgeçilmesi mümkün olmayan bir ailedir. Sevdadır. İmalatı harbiye'dir. Fatih Güneş

Proje takımları gibi zengin taraftarımız olmasa da şampiyonluğa inanmış ruhumuz ve armaya olan aşkımızla Ankaragücü'ne yazıyorum. Eren Kaygusuz

Ankaragücü koskoca mazisi olan büyük bir kulüptür. Büyük Ankaragücü taraftarı var oldukça Ankaragücü de yıkılmaz. Caner Ölmez

Merhabalar ben Eslem, her lunun olduğu gibi benim de Bursaspor kadar çok sevdiğim Ankaragücümüzü önce SüperLig'e sonra Ankaragüçlülerin de çok sevdiği Bursa'ya ve Bursasporumuza gelmesini çok isteriz. BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜYÜZ! Eslem

Heves, coşku ve tutkuyla 90 dakika boyunca bağıran büyük taraftarımıza buradan saygı ve şükranlarımı sunuyorum ve bu zorlu şartlar altında her maç aynı ruh ve aynı arma aşkıyla oynayan futbolcularımızı ve teknik heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu zamana kadar elde ettiğimiz başarılarımızı boşa çıkarmadan Ankaragücü'nü hak ettiği yere hak ederek ulaştırırız. Bizim yanımızda olan herkese tekrardan teşekkürler. Görkem Yılmaz

Zengin bir kulüp olamasak da, zengin bir taraftar olamasak da, armanın altında toplanmış kalbi güzel ruhlarımız yeter. O yüzden tüm kalbimle Ankaragücü'ne yazıyorum. Onur Cem Sarı
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Herkes susacak Taraftar konuşacak
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