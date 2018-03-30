Yamalı: Ankara’da oylar yükselişte

Bugün 30 Mart… Bugünden itibaren 30 Mart 2019'daki yerel seçim için geri sayım başlıyor. Belediyeler prestij projeleri üzerinde son rötuşlarını yaparken AK Parti Ankara İl Başkanlığı da seçimlerle ilgili çalışmalarında vites yükseltti. SABAH Ankara'ya açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nedim Yamalı, seçim çalışmaları ve AK Parti'nin Ankara'daki son durumunu değerlendirdi.

PROJELER TAMAMLANACAK

Belediye başkanları ve meclis üyeleri ile sürekli istişare toplantıları yaptıklarını belirten Yamalı, "Bir hafta önce de genel merkezimizde Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya'nın başkanlığında Ankara'daki bütün belediye başkanları, ilçe başkanları ve belediye meclis üyelerinin katıldığı yerel seçimlere hazırlık toplantıları yapıldı. Burada bir sene içerisinde daha çok dikkat etmemiz gereken işler konuşuldu. Devam eden projelerin tamamlandırılması konusu görüşüldü. 2019'da halkımızın karşına Ankara'ya yakışan prestij projeleri ile çıkacağız" dedi.

YEREL BULUŞMALAR 2 AYDIR YAPILIYOR

Ankara'daki tüm vatandaşlara ulaşmak istediklerini söyleyen Yamalı, "Yerel buluşmalar düzenli olarak yapılacak. Bunlar hem halkla hem de STK'larla düzenli olarak belediye başkanlarımız istişare toplantıları yapmaları ve taleplerin dikkatlice değerlendirilmesi hususu var. Yerel buluşmalar ve şehir buluşmalarını iki aydır yapıyoruz" şeklinde konuştu.

HEDEFİNDE DÖRT İLÇE VAR

?Ankara'daki seçmenin AK Parti'li belediyelere olan ilgi ve güveninin devam ettiğini belirten Yamalı, "Hedefimiz AK Parti'li olmayan Polatlı, Etimesgut, Çankaya ve Yenimahalle gibi 4 tane ilçe belediyesini almak üzere çalışmalarımızı bütün gücümüzle sürdürüyoruz. AK Parti'de olan ilçeleri elbette yeniden alacağız. Buralarda çok başarılı hizmetler yapıldı. Ankara'da AK Parti'li belediye başkanları ile AK Parti'li olmayan belediye başkanları arasında kat kat fark var. Ankara seçmeni de bunun farkında… Şuan 22 AK Parti'li belediye başkanımız var. Bunu 26'ya çıkartmak için çalışacağız. Bu ilçelere AK Parti'li olmadığı için neler kaybettiği seçmenlere anlatılıyor. Özellikle Ramazan'dan sonra görsel malzemelerin kullanıldığı bir çalışmaya gideceğiz" ifadelerini kullandı

ADAYLIK SÜRECİ AYNEN İŞLEYECEK

Belediye başkanları ve meclis üyelerinin adaylığı konusuna da değinen Yamalı, "Adayların belirlenmesi ile ilgili AK Parti'de bir sistem vardır. Müracaatların alınması, yerel temayüllerin yapılması, genel merkez görüşmelerinin yapılması ve adayların ilan edilmesi… Bu uzun süren bir süreç... Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sistem yine aynı şekilde uygulanacak. En uygun zamanda da adaylar açıklanacak" diye konuştu.

SKM'LER DAHA ERKEN AÇILACAK

SKM'lerin erken açılacağının da altını çizen Yamalı, "Geçen hafta referandum ve iki genel seçimde Seçim Koordinasyon Başkanlığı yapmış arkadaşlarla toplantı yaptık. Eksiklikler konusunda konuştuk. Genelde SKM dediğimiz yapı seçime 2,5 ay kala gibi çalışmaya başlar. Ama biz Ramazan'dan hemen sonra SKM'leri başlatmayı düşünüyoruz. Seçime aşağı yukarı 8 ay kala SKM'leri açmayı düşünüyoruz. Biz bütün birimlerimizle 2019'da seçime hazırız. Biz Ankara'da 700 bin kişiden oluşan bir teşkilatız…" değerlendirmesinde bulundu.

TUNA OYLARI ARTIRDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın ulaşım alanında yaptığı dokunuşların kentte pozitif hava estirdiğini söyleyen Yamalı, "Melih Bey çok büyük hizmetleri olan ve sadece Ankara'da değil, Türkiye'de de birçok belediye başkanına model bir belediye başkanı… Onun değişiminden sonra Mustafa Tuna da sıcak dokunuşlar yapan ve şehirde olumlu hava estiren bir belediye başkanımız oldu. AK Parti'li belediyelere desteğin Ankara'da 2014 yerel seçimlerinin çok üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Herkes 2019 çok zor geçecek diye düşünüyor. Biz 2019'un çok iyi geçeceğine inanıyoruz" görüşünü belirtti.