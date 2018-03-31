Başkentin çiçek üretim merkezi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'ne bağlı ANFA
, Altınpark
seralarında ürettiği mevsimlik bitkilerle şehrin dört bir yanını rengârenk çiçeklerle donatıyor. 1991 yılında Altınpark'ın çevre düzenlemesinde kullanılacak çiçek ve bitkilerin üretimini karşılamak amacıyla kurulan seralar, zamanla daha büyük ölçekte üretim yaparak piknik alanlarından parklara, yol kenarlarından refüjlere kadar birçok noktada peyzaj çalışmalarında başkenti süslüyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle seralarda geçtiğimiz yıl 400 bin mevsimlik çiçek yetiştirerek yeni bir rekora imza attıklarını belirten ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, bu yıl da yine aynı sayıda tohumu toprakla buluşturacaklarını söyledi.