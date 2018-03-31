Buz: Üç puan almak istiyoruz

OSMANLISPOR Teknik Direktörü
İrfan Buz, Konyaspor ile yarın oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Buz, "Sadece bu müsabakaya odaklandık. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakada 3 puan almak istiyoruz" dedi. Çok ciddi bir müsabakaya çıkacaklarını vurgulayan İrfan Buz, "Konyaspor ile içeride oynayacağımız müsabaka bizim için çok önemli. Son müsabakalara baktığımızda 4 maçta 8 puan alan bir Osmanlıspor var. Bu müsabakayı kazanmak istiyoruz ve sadece bu müsabakaya odaklandık. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakada 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.