Hasta yakını hekimi darp etti Dışkapı Çocuk Hastanesi’nde sıra tartışması nedeniyle hasta yakınları bir doktoru darp etti. Hasta yakını gözaltına alınırken, doktor kafa travması geçirdi





KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ

Darp edilen hekim Hande Yatağanbaba'nın nişanlısı ve aynı zamanda meslektaşı Dr. Metin Yiğit, SABAH GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Başkentte 2 gün arayla toplamda 4 sağlık çalışanı hasta yakınlarından şiddet gördü. Son olay Dışkapı Çocuk Hastanesi'nde 28 Mart'ta meydana geldi. Çocuğunu muayene ettirmek için Hande Yatağanbaba isimli hekime başvuran aile, sıra tartışması nedeniyle kadın doktora saldırdı. Olay sonrası hasta yakını gözaltına alınırken kafa travması geçiren talihsiz kadın doktor tedavi edildi. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınamak için bir araya gelen Dışkapı Çocuk Hastanesi çalışanları saldırganlar için ağır cezalar talep etti. Mevcut yasaların saldırgan lehine olduğunu ifade eden çalışanlar, TBMM 'den yeni yönetmelik talebinde bulundu. Hemşire Arife Aslan da saldırıya uğrayan sağlık çalışanları için yazdığı şiiri okuyarak saldırganları kınadı.Darp edilen hekim Hande Yatağanbaba'nın nişanlısı ve aynı zamanda meslektaşı Dr. Metin Yiğit, SABAH Ankara 'ya, yaşanan darp olayı ile ilgili bilgi verdi. Yiğit, "Nişanlım 4 yıldır bu hastanede çalışıyor. Basında darp edilen sağlık çalışanlarını görünce çok üzülüyor ve korkuyorduk. Acaba bir gün bizim başımıza da gelir mi diye korkuyorduk, açıkçası korktuğumuz başımıza geldi. Nişanlım saldırgan tarafından kafasına yumruk yedi, ardından duvara vuruldu. Şükür şu an kafasında kanama falan yok fakat psikolojisi bozuldu. Bu hem kadına hem de sağlık çalışanına bir saldırı, nefretle şiddetle kınıyorum" diye konuştu.