Mamak’ta 52 okul inşa edilecek

MAMAK'TA esnafından din görevlilerine, derneklerden sivil toplum örgütlerine kadar herkesi kucaklayan buluşmaların dördüncüsü okul müdürleri ve aile birliği başkanları ile gerçekleşti. 2019 yılında Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son verilerek tam gün eğitim sistemine geçişin ana konu olduğu toplantıya, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney katıldı. İLÇE DE 100 BİN ÖĞRENCİ VAR
Başkan Akgül, "Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim atağı yapılıyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 2019 yılında Mamak'ta inşa edilecek 52 okul ve bin 150 derslikte daha rahat ve uygun şartlarda eğitim alacak" dedi. Kaymakam Polat ise 635 bin nüfuslu ilçede yüz bin öğrenci
ve 6 bine yakın öğretmenin bulunduğu bilgisini paylaştı.