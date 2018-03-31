Türk Sanat Müziği Korosu’ndan müzik ziyafeti

Basın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın da katılım gösterdiği konserde müzikseverler koronun seslendirdiği parçalarla kimi zaman neşelendi, kimi zaman da hüzünlendi. Koronun her yıl ekimden başlayarak mayısa kadar her hafta bir araya geldiğini belirten Kütüphane Müdürü İsmail Coşkun, "Etkinlikler bölge sakinlerinin yazılı talepleri doğrultusunda, valiliğin izniyle gerçekleştiriliyor. Mahallelinin sosyalleşmesi, iletişim kurması, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi amaçlanıyor. Etkinliğin, diğer kütüphanelere örnek olmasını umuyorum. Tüm diğer mahalle ve ilçelerdeki sanat müziği severleri konserlerimize davet ediyoruz" dedi. Performansları ayakta alkışlandı
2004 yılında semt sakinlerinin katılımıyla oluşan ve faaliyetlerini Kültür Bakanlığı Oran Sevgi Yılı Halk kütüphanesi Konferans Salonunda bestekar, sanatçı şef Kadri Şarman yönetiminde sürdürmekte olan Oran Atatürk Sitesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun 2018 yılı Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlediği konser programı, Semt sakinlerinin ve Türk Sanat Müziği sevenlerinin büyük ilgisiyle izlendi. Koro elemanlarının ve solistlerinin sergilediği performans, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ve seçkin davetli topluluğunun izlediği, TRT
ve Kültür Bakanlığı saz sanatçılarının eşlik ettiği konser izleyenlere keyif verdi.