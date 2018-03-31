Yenimahalle’de Yeşilçam yolculuğu

YEŞİLÇAM'IN en ünlü kadın oyuncularına sesini veren Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal, Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezi'nde konser verdi. 2 binden fazla başkentlinin katıldığı konserde konuşan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi
olarak sanatın her dalına destek verdiklerini belirtti. Yaşar, "Bugün burada Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını, nostaljisini hep beraber yaşayacağız. Bizler o şarkılarla evlendik, o şarkılarla kına geceleri yaptık, o şarkılarla eğlendik. Sanat insana sevgiyi, kardeşliği, aşkı aşılar, insanları birleştirir" ifadelerini kullandı. Programın sonuna doğru Belkıs Özener'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.