Bir mektupla onlarca öğrenci sevindi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Yiğitler İlkokulu'nda bir öğrencinin Ankara Çankaya Ulubatlı İlkokulu müdürüne yazdığı 'yardım malzemesi ihtiyacı' mektubuna kayıtsız kalmayan okul yönetimi, topladıkları yardım malzemelerini Kahramanmaraşlı öğrencilere ulaştırdı. Yiğitler Köyü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammet Yıldız, çeşitli yardım malzemelerine ihtiyaç duyduklarına ilişkin Ankara Çankaya Ulubatlı İlkokulu Faik Küçükukur'a mektup yazdı. Yıldız'ın mektubu üzerine Ankara'da büyük coşku ve heyecanla başlatılan kampanya sonunda Yiğitler Köyü İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin ihtiyaç duydukları malzemeler toplanmaya başladı. Öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin işbirliği sonunda toplanan yardımlar Pazarcık'taki Yiğitler İlkokulu öğrencilerine gönderildi. Gönderilen yardımlar Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ve eşi Pazarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yaprak Bozdağ tarafından öğrencilere teslim edildi.

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