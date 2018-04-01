Test sürüşünde kaza oldu, metro iki gün çalışmayacak

Kaza saat sabah 05.00 civarında meydana geldi. İddiaya göre Kızılay-Batıkent Metrosu güzergahında test sürüşü yapan metrolardan biri makas değişimi sırasında karşı yönden gelen başka bir metro ile Ulus İstasyonu'nda çarpıştı. Kazanın şiddetiyle metrolar raydan çıkarken raylarda ağır hasar meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi metro seferlerini iptal ederken kaza yapan metroların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

TUNA İNCELEME YAPTI

Kazanın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Tuna, "Hamdolsun böyle bir kazada can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. İnşallah tamirat ve bakımları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz ve tekrar normal seferlere başlaması için çaba sarf ediyoruz. Hasar biraz büyük... En az iki günlük iş var. İncelemeler daha devam ediyor. İncelemeler sonucunda iki günden fazla da sürebilir. Otobüs seferlerimizi takviye edeceğiz inşallah. Pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK

Test sürüşü sırasında manuel olarak metroların kullanıldığını ve normal seferlerde bu tür kazaların yaşanmasının mümkün olmadığınısöyleyen Mustafa Tuna, "Normal yolcu taşınmasında böyle bir kaza mümkün değil. Otomatik sistemde metroların belli bir mesafeden sonra birbirlerine yaklaşmaları sınırlı... Deneme seferlerindeki ihmalden böyle bir kaza oldu. Vatandaşın endişeleneceği bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

YAZILIM SORUNU YAŞANMIŞTI

Yaklaşık 10 gün önce yine Batıkent-Kızılay Metro hattında yaşanan sorun akıllara geldi. Metronun Batıkent-Yenimahalle arasında yaşanan bilgisayar yazılımı sorunu nedeniyle seferler çift yönlü olarak iptal edilmişti.