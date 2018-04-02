Başkentteki çocuk parklarına güvenlik kameraları geliyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Mahir Özel'in meclise sunduğu "çocuk parklarına kamera konulması" önergesi kabul edildi. Baharın da gelişiyle çocuklar kendilerini sokağa, parklara bıraktı. Diğer yandan aileler, çocukların en çok vakit geçirdiği oyun parklarına kameralar yerleştirilmesi konusunda belediyelere çağrıda bulundu. Ailelerin yanı sıra belediyeler de destek oldu. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Mahir Özel, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne çocuk parklarına kamera sistemi getirilmesi için önerge sunduğunu belirtti. Önerge Meclis'te kabul edildi. Ankara'da 'Viral

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