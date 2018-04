Omuz omuza hayatları değiştirdiler

Bu hafta kanser haftası… "1000 Gönüllüden 1'i Sen Olur musun" grubu Ankara'da kanserli hastalar için yılın her günü farklı bir etkinlik düzenliyor. Hepsinin kanser ile tanışma hikâyeleri farklı farklı… En yakınlarını kanserden kaybeden gönüllü vatandaşlar iş çıkışları kanser hastalarını ziyaret ederek onlara moral oluyor. Gruba 20 binin üzerinde aktif üye var.

KANSERDEN KAYBETTİLER

1000 gönüllüden 1'i sen olur musun grubu 3 Şubat 2016'da Facebook üzerinde kuruldu. Fikir grubun yöneticilerinden Çiğdem Kuzu'nun kanser hastalığından hayatını kaybeden oğlundan çıktı. Grup hakkında bilgi veren Kuzu, "Hastanedeyken kan trambosit ihtiyacımız oluyordu kanser tedavisine gelen hastaların çoğu şehir dışından gelen hastalardı. Oğlum hastaneden çıktıktan sonra bir kan bankası kuralım dedi. Kan bankası kurmak zor bir iş ben de oğluma sosyal medya üzerinden bir grup kurarak başlayalım işe dedim o da kabul etti. Ben oğlumu kanser hastalığından kaybettim o bu günleri göremedi şimdi binlerce hastaya umut oluyoruz. Filiz adında bir arkadaşım var o da evladını kaybetti beraber başladık bize Murat arkadaşımız katıldı, annesini kolon kanserinden kaybetti. Murattan sonra Yiğit geldi Yiğit de oğlunu kanserden kaybetti, daha sonra Yusuf ve Arzu geldi. Yusuf'un babası hasta… Arzu kimseyi kaybetmedi gönüllü olarak aramıza katıldı" dedi. Kuzu, "Biz insanlardan kanserli hastalara acımalarını değil yanında olmalarını kan bağışında kök hücre bağışında bulunmalarını istiyoruz. Kanser hastalarının maskesine değil gözlerine baksınlar fakat acımadan… Kök hücre bağışı konusunda vatandaşlar fikir sahibi değil büyük bir ameliyat sanıyorlar korkutuluyorlar kök hücre bağışı hakkında kan bağışı gibi kampanyalar başlatılmadı. Lösemide sadece küçük çocuklarda olur sanıyorlar. Birçok yetişkin lösemiden hayatını kaybediyor" diye konuştu

EŞİNDEN BOŞANDI, BİRLİKTE SAVAŞTIK

Kanser hastası Zeynep Hançer ve onun için kendi hayatını elinin tersiyle iten Nagihan Er'in hikayesi de yürek dağlıyor. Nagihan Er, can dostunun hastalığını öğrendiği ilk andan itibaren ağlamayı hayatından çıkararak ona destek oluyor. Nagihan Er, "Kıbrıs'ta yaşıyorduk, her şeyimi bırakıp geldim. Zeynep eşinden boşandı. 4 yaşında melek gibi bir kızı var. Kanserle birlikte savaşıyoruz. Zeynep çok kötü zamanlar geçirdi, stresli ve yorucu bir hastalık... Ben hep onun da yanındayım. 8 aydır buradayız. Zeynep'in kızı anneannesinde şu sıralar. Ailesi bu tedavi sürecinde destek olacağına köstek oluyor, ben sadece onlardan moral destek güler yüz istiyorum. Kızlarını arayıp sorsunlar. Öldü gözüyle baktılar ne ilaç ne kan yardımı hep geri planda kaldılar" dedi. "1000 Gönüllüden 1'i Sen Olur Musun?" grubu umutları yeşertmek için başkentte belirli aralıklarla fidan dikiyor. Böylece birbirlerine manevi destek veriyorlar.