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Sertifikaların kalitesi Avrupa ile uyumlu

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Sertifikaların kalitesi Avrupa ile uyumlu

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı , kurum olarak hazırladıkları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik'in (Kalite Güvence Yönetmeliği) geçen hafta 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Türkiye'de eğitim, öğretim ve yeterlilik sistemlerinde, diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi gibi birçok yeterliliğin düzenlendiğini belirten Ceylan, bu yeterliliklerden yalnızca kalite güvencesi sağlanmış olanların, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ne yerleştirileceğini vurguladı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin, ülkedeki yeterlilikleri tanımlayan, seviyelendiren ve kalite güvence koşullarını belirleyen bir niteliğinin bulunduğuna işaret eden Ceylan, bunun, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi olarak adlandırılan Avrupa Birliği düzeyindeki çerçeveyle tam uyumlu olduğuna dikkati çekti.

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Sertifikaların kalitesi Avrupa ile uyumlu
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