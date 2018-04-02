Sertifikaların kalitesi Avrupa ile uyumlu

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, kurum olarak hazırladıkları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik'in (Kalite Güvence Yönetmeliği) geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Türkiye'de eğitim, öğretim ve yeterlilik sistemlerinde, diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi gibi birçok yeterliliğin düzenlendiğini belirten Ceylan, bu yeterliliklerden yalnızca kalite güvencesi sağlanmış olanların, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ne yerleştirileceğini vurguladı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin, ülkedeki yeterlilikleri tanımlayan, seviyelendiren ve kalite güvence koşullarını belirleyen bir niteliğinin bulunduğuna işaret eden Ceylan, bunun, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi olarak adlandırılan Avrupa Birliği düzeyindeki çerçeveyle tam uyumlu olduğuna dikkati çekti.

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