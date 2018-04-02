Voleybolculardan Çetin’e veda ziyareti

SEZON boyunca Bayanlar Voleybol 1. Lig'de fırtına gibi esen ve play-off'larda finallere kadar yükselen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı lig bitiminde Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti. Kulüp Başkanı, antrenörler ve sporcuları makamında kabul eden Başkan Çetin, "Sezon boyunca büyük gayretlerle ilçemizi başarılı bir şekilde temsil ettiniz. Bir üst lig için final oynamak büyük başarıdır. Bu nedenle Kulüp Başkanımız Nedim Erçetin, antrenörlerimiz Salih Yergin, Burak Cömert, siz emektar sporcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HERKESİN SPORA DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"

?Sporu önemsediklerini belirten Başkan Çetin, "Herkesin spora ve sporcuya destek vermesi gerekiyor. Özellikle yerel yönetimlerin bu konuda desteklenmesi lazım" şeklinde konuştu. Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Kulüp Başkanı Nedim Erçetin ise spora ve sporculara olan desteğinden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e, her bir maçta daha fazla gayret gösteren sporculara ve antrenörlere verdikleri üstün mücadele için teşekkür etti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ziyaretin ardından sporcularla toplu hatıra fotoğrafı çektirip, onlara hediye verdi.