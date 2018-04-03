Bu kadarı hesapta yoktu

SPOR Toto 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Ankaragücü deplasmandan eli boş döndü. Bolu
mağlubiyetinden sonra 3 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Ankaragücü, Denizli
spor karşısında kalesinde 3 gol gördü. Ankaragücü'nün golünü ise 90. dakikada Mehmet Umut Nayir attı. 45. dakikada Alihan Kubalas'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Ankaragücü 10 kişi kaldı. YİĞİNER: GEREKEN CEVABI VERDİK
Kararın ardından saha içerisinde yaşanan gerginlik protokole de yansıdı. O esnada tribünde yöneticiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla yaralandı. Atilla sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla'nın, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e ve Ankaragücü kulübüne küfür etmesi sonucu Yiğiner cevabını yumrukla verdi. Konuyla ilgili konuşan Mehmet Yiğiner, "Bizi köşeye Denizli taraftarının yanına oturttular. Onlar da gergin ortamda bizim üzerimize geldi, biz de gereken cevabı verdik. Sonrasında yöneticiler üzerimize geldi. Onlar da alacağını aldı. Ankaragücü'ne kim küfrederse cevabını veririz. Onlar da cevabını aldı. 4-5 kişi hastanelik oldu. Adamlar hakeminden tribününe kadar her şeyi kurgulamış. Sahadaki hakemden tribündeki olaylara kadar her şey planlanmış oyun. Bu konuda son söyleyeceğim şudur. Ankaragücü'ne perde arkasında ayak oyunu yapabilirsin ama meydanda Ankaragücü'ne atar yapmak işte o sizin haddiniz değil" ifadelerini kullandı. KONUK GİRESUNSPOR
Önümüzdeki
hafta evinde Giresun
spor'u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü'nün ligdeki puanı 52... Sarı-lacivertli başkent ekibinin, lider Rizespor ile aralarında 4 puan var. Giresunspor ise 38 puanla 11. sırada. Karadeniz ekibinin oynadığı 29 maçtan 10'u galibiyet 8 beraberlik 11 mağlubiyet... Ankaragücü ilk devre deplasmanda Giresun'u Kehinde'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.