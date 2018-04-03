Çetin’den esnafa bayrak hediyesi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk bayrağı hediye etti. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan Çetin, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. Çetin, "Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Pursaklar'ın gelişmesinde esnaf kardeşimin çok büyük katkısı var. Biz her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.