Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çetin’den esnafa bayrak hediyesi

Çetin’den esnafa bayrak hediyesi

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Çetin’den esnafa bayrak hediyesi
Pursaklar Belediye Başkanı , geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk bayrağı hediye etti. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan Çetin, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. Çetin, "Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Pursaklar'ın gelişmesinde esnaf kardeşimin çok büyük katkısı var. Biz her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çetin’den esnafa bayrak hediyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN