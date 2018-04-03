Durmadan çalışıldı seferler başlatıldı

Geçtiğimiz cumartesi günü test sürüşü yapan iki metro
Ulus İstasyonu'nda çarpıştı. Kazanın ardından raylarda ağır hasar oluşurken Batıkent-Kızılay Metro seferleri de iptal edildi. İki gün boyunca metro güzergahında başlatılan otobüs seferleri ile ücretsiz olarak vatandaşlar taşınırken kaza yapan iki metronun kaldırılması ve rayların onarılması için seferberlik başlatıldı. Çok sayıda personelle 41 saat boyunca bir dakika bile ara vermeden çalışmalarını yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi
, dün sabah itibari ile Batıkent-Kızılay Metrosu'nu yeniden vatandaşların hizmetine açtı. PERSONELE TEŞEKKÜR
Haftanın ilk iş günü olan pazartesiyi ulaşım konusunda çilesiz olarak atlatan Ankara
lılar metronun seferlerine başlaması ile rahat bir nefes aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da gece gündüz durmadan çalışan EGO Genel Müdürlüğü ve Bugsaş personeline teşekkür etti. Başkan Tuna yaptığı açıklamada, "Sabah itibariyle metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben özellikle 41 saattir uykusuz bir şekilde çalışan EGO ve Bugsaş personelimize teşekkür ederim. İnşallah böyle bir hadiseyle bir daha karşılaşmayız" ifadelerini kullandı. ANLAŞMAYA VARDIK
Twitter hesabından başkentlilerin ulaşımla ilgili sorularını da yanıtlayan Başkan Tuna, cep terminali ile ilgili bir soruya, "Cep terminalleri konusunda da çalışma sürüyor. Haklısınız. Aklın yolu bir. Umarım bunu da başaracağız" ifadelerini kullanırken Özel Halk Otobüslerinin
Ankarakart'a geçişiyle ilgili ise, "O konuda Özel Halk Otobüsçüleri Odası ile de anlaşmaya vardık. Ankarakartın yaygınlaştırılması çalışmalarımız sürüyor. Çalışma tamamlandığında bunu da duyuracağız" dedi. KARTLI ÖHO BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Ankarakart'ın kullanım alanını daha da genişleten uygulamanın resmi olarak hayata geçmesiyle birlikte, başkentliler EGO otobüsleri ve midibusların ardından Özel Halk Otobüsleri'nde de Ankarakart'ı kullanmaya başlayacak. Ankarakart'ın kullanım alanının genişlemesi toplu taşımada büyük kolaylık sağlayacak.