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Elazığlılar’dan şehitler ormanı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Elazığlılar’dan şehitler ormanı
yaşayan Elazığlılar, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen askerler için Kahramankazan'da bin 50 çam fidanını toprakla buluşturarak şehitler hatıra ormanı oluşturdu. Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin de destek verdiği hatıra ormanına kendisi de Elazığlı olan İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Elazığ Kültür Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşim Çakırbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Özkan ve dernek üyeleri ile aileleri katıldı. Fidanların can suyunu Kaymakam Aksakal, çocuklarla birlikte verdi.
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Elazığlılar’dan şehitler ormanı
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