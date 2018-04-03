İkinci blokta da yıkım start aldı

ALTINDAĞ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üç bloktan oluşan belediye binasının ikinci bloğunun da yıkımına başlandığını açıkladı. Belediye binasının ilk bloğunun 2016 yılında yıkıldığını hatırlatan Tiryaki şunları söyledi: "Altındağ Belediyesi
'nde uyguladığımız güçlü, kalifiye, az ve öz personel politikası nedeniyle, belediyenin boş kalan ve kullanılmayan bölümlerini yıkıyoruz. Böylelikle Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi Anafartalar Caddesi'ne bağlanmış oldu. Yıkılan bölüm, yeşil alan olarak değerlendirildi. Ankaralılar, şehrin merkezinde tertemiz, ferah ve yeşil bir alana kavuştu. Yapılması gerekli bir çalışma idi" Kısa süre önce Hacettepe ve İbn-i Sina Hastanesi tarafına bakan ikinci kısmın da boşaltıldığını ve ardından yıkım çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Tiryaki, belediyenin bir bloktan oluşacağını dile getirdi. Prof. Dr. Murat Dizbay Erhan Kol, eşinin ruhsal olarak çöküntü yaşadığını belirterek, "Kanuni olarak hakkımızı sonunu kadar arayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" dedi