Kelebekler filmi oyuncularına yoğun ilgi

Bilkent
Center, 2018
Sundance Film
Festivali'nin
"Dünya Sineması
Dramatik Film"
kategorisinde
"Jüri Büyük
Ödülü"nü kazanan
Kelebekler
filminin oyuncularını
ağırladı. Filmin özel
gösterimine Ankaralılar
yoğun ilgi gösterdi.
Yönetmen Tolga
Karaçelik ile oyuncular
Tuğçe Altuğ ve Tolga
Tekin sevenlerine film
hakkında bilgi verdi. KÖYE GİTMEMİŞTİM
Bilkent Center
Prestige Sineması'nda
gerçekleşen etkinlik kokteyl
ile başladı. Kokteyl
alanında sevdikleri isimlerle
bir araya gelen
Ankaralılar bol bol fotoğraf
çektirip sohbet etti.
Sinemaseverler, daha
sonra yönetmen ve oyuncularla
birlikte filmi
izledi. Salonu dolduran
Ankaralılar, gösterim
sonrasında yönetmen ve
oyuncuları ayakta alkışladı.
Ziyaretçiler, film
gösteriminin ardından
gerçekleşen söyleşide
merak ettikleri sorulara
cevap aradı. Başarılı bir
prova dönemi geçirdiklerini
ifade eden yönetmen
Tolga Karaçelik
"Çekimler Çanakkale
'de
yapıldı. Filmin yapımı
anlamında kalabalık
bir ekiple çalıştık" dedi.
Filmin neredeyse tamamının
köyde geçmesine
rağmen köy hayatıyla
ilgili çok fazla bir fikrinin
olmadığını belirten
Karaçelik, "Filmi yazmadan
önce hiç bir köye gitmemiştim.
Senaryoyu
tamamlamadan önce 15
gün kadar yaylada vakit
geçirdim" diye konuştu.