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Kelebekler filmi oyuncularına yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Kelebekler filmi oyuncularına yoğun ilgi
Bilkent Center, 2018 Sundance Film Festivali'nin "Dünya Sineması Dramatik Film" kategorisinde "Jüri Büyük Ödülü"nü kazanan Kelebekler filminin oyuncularını ağırladı. Filmin özel gösterimine Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Yönetmen Tolga Karaçelik ile oyuncular Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin sevenlerine film hakkında bilgi verdi.

KÖYE GİTMEMİŞTİM
Bilkent Center Prestige Sineması'nda gerçekleşen etkinlik kokteyl ile başladı. Kokteyl alanında sevdikleri isimlerle bir araya gelen Ankaralılar bol bol fotoğraf çektirip sohbet etti. Sinemaseverler, daha sonra yönetmen ve oyuncularla birlikte filmi izledi. Salonu dolduran Ankaralılar, gösterim sonrasında yönetmen ve oyuncuları ayakta alkışladı. Ziyaretçiler, film gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide merak ettikleri sorulara cevap aradı. Başarılı bir prova dönemi geçirdiklerini ifade eden yönetmen Tolga Karaçelik "Çekimler 'de yapıldı. Filmin yapımı anlamında kalabalık bir ekiple çalıştık" dedi. Filmin neredeyse tamamının köyde geçmesine rağmen köy hayatıyla ilgili çok fazla bir fikrinin olmadığını belirten Karaçelik, "Filmi yazmadan önce hiç bir köye gitmemiştim. Senaryoyu tamamlamadan önce 15 gün kadar yaylada vakit geçirdim" diye konuştu.
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Kelebekler filmi oyuncularına yoğun ilgi
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