MAKEDONYA'NIN Gostivar kentinde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konseri düzenlendi. Konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Topçu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, küresel terör örgütü FETÖ
'nün kökünü dünyanın her tarafında kazımaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Köklerini kurutacağız inşallah" ifadesini kullandı.