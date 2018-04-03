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Pursaklarlı kadınlar le attı

hanım evlerindeki çocuk gelişimi, pastacılık, ahşap boyama, örgü, çini ve takı kurslarına katılan kadınlar Antares'te oynayıp attı.

İHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:31
Pursaklarlı kadınlar bowlingle stres attı

Belediyenin hanım evlerindeki kurslardan faydalanan kadınlar, arta kalan zamanlarını gezi ve eğlence ile değerlendirdi. Birçok kursun yer aldığı hanım evlerinde, kursiyerler için kültür ve eğlence gezileri de düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen gezi programı kapsamında Etlik Antares'e götürülen kadınlar, burada birçok aktiviteye katıldı. Oyun salonlarında oynayarak eğlencenin keyfini çıkaran kadınlar, yorgunluklarını ise 'nın yöresel lezzetlerini tattıkları yemekte attı. Antares'i ilk defa gezen kadınlar ise Ankara'nın güzelliklerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Belediyenin bu tür hizmetler vermesinin kendileri için önemli olduğunu belirten kadınlar, " sayesinde birçok geziye katılıp Ankara'nın güzelliklerini keşfediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bize değer veriyorlar, çok mutluyuz" diyerek duygularını ifade etti.

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Pursaklarlı kadınlar bowlingle stres attı
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