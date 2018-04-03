Pursaklarlı kadınlar bowlingle stres attı

Belediyenin hanım evlerindeki kurslardan faydalanan kadınlar, arta kalan zamanlarını gezi ve eğlence ile değerlendirdi. Birçok kursun yer aldığı hanım evlerinde, kursiyerler için kültür ve eğlence gezileri de düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen gezi programı kapsamında Etlik Antares'e götürülen kadınlar, burada birçok aktiviteye katıldı. Oyun salonlarında bowling oynayarak eğlencenin keyfini çıkaran kadınlar, yorgunluklarını ise Ankara'nın yöresel lezzetlerini tattıkları yemekte attı. Antares'i ilk defa gezen kadınlar ise Ankara'nın güzelliklerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Belediyenin bu tür hizmetler vermesinin kendileri için önemli olduğunu belirten kadınlar, "Pursaklar Belediyesi sayesinde birçok geziye katılıp Ankara'nın güzelliklerini keşfediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bize değer veriyorlar, çok mutluyuz" diyerek duygularını ifade etti.



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