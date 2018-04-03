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Şampiyon

Mavi Kaplanlar, TBL’nin bitimine 4 maç kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi. Kulüp Başkanı Şükrü Kutlu, “Şampiyonluğu halkına armağan ediyoruz” diye konuştu

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Şampiyon Türk Telekom
Türkiye 1. Ligi'nin (TBL) güçlü temsilcisi , deplasmanda Selçuklu Belediyespor'u 90-80 yenerek TBL'deki şampiyonluğunu garantiledi. Türk Telekom bu sonuçla playoff oynamadan, doğrudan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hakkı elde etmiş oldu. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, "Bitime 4 maç kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Rekorlara imza atarak şampiyon olduk. Şampiyonluğumuzu halkına ediyoruz, camiamıza hayırlı olsun" dedi. Lige fırtına gibi başlayan ve 30 maçta 28 galibiyet gibi tekrar edilmesi güç bir başarıya imza atan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, TBL'nin bitimine 4 maç kala şampiyonluğunu da matematiksel olarak garantilemiş oldu.

ANKARA'YA ARMAĞAN
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, şampiyonluğu Ankara halkına armağan ettiklerini dile getirdi. Bitime 4 maç kala şampiyonluklarını ilan ettiklerini belirten Kutlu, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti. Başkan Kutlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dev yürekli takımımızı gönülden tebrik ediyoruz. Sezon boyunca terlerinin son damlasına kadar mücadele ederek bir an olsun durmadılar. Şampiyonlukta emeği geçen başta değerli takım oyuncularımız olmak üzere teknik kadromuza, yönetimimize ve bizi bir an olsun bile yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun, şampiyonluk yeni zaferlerin başlangıcı olsun." Türk Telekom, TBL'nin 30. haftasında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda Selçuklu Belediyespor'a konuk oldu. Mavi Kaplanlar maça, , TJ Cambell, Monroe, Recep Doğrusöz ve Kaya Peker beşiyle başladı. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, Türk Telekom kısa sürede rakibi üzerinde baskı kurdu. Monroe'nun pota altındaki etkili oyununu çizgi dışından Ender Aslan'la destekleyen Mavi Kaplanlar farkı 9 sayıya kadar çıkararak ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

TECRÜBESİNİ SAHAYA YANSITTI
Türk Telekom ikinci periyota da Ender Aslan'ın art arda kaydettiği üçlüklerle başladı. Devre 46-39 Türk Telekom üstünlüğüyle sonuçlandı. Türk Telekom, üçüncü çeyrekte de farkı 19 sayıya (62-43) çıkararak 64-52 önde tamamladı. Final periyodunda ise Türk Telekom adım adım şampiyonluğa sıçradı. Tecrübesini sahaya yansıtan Mavi Kaplanlar mücadeleden 90-80 galip ayrıldı.
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Şampiyon Türk Telekom
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