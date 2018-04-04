Başkent Ankara’da ozonlu temizlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin cadde, bulvar, meydan ve tarihi bölgelerini yıkayıp pırıl pırıl yaparken, hijyeni de ön planda tutarak, son teknolojiye sahip araçlarla dezenfekte ediyor. Büyükşehir hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan, kendi bünyesinde ozon gazı oluşturabilen özel bir makineyle hem sıcak hem soğuk sulu yıkama işlemi yapabilen "Ozon katkılı sıcak sulu, yüksek basınçlı yıkama makinesi" ile başkenti adeta ev titizliğinde temizliğe kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, Ankara'da gece gündüz süren temizlik çalışmaları kapsamında halk sağlığını tehdit etmeyen temizlik anlayışını benimsediklerini belirtti.

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