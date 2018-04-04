Doğa keşfedilmeyi bekliyor

Başkentin doğal güzellikleri gezenlere görsel şölen yaşatıyor. Kentin gürültüsünden uzakta sevdiklerinizle doğada geçireceğiniz zaman hayatınıza keyif katacak. Doğa gezisinde size kuşlar, sincaplar size eşlik edecek Ankara'ya 30 kilometre uzaklıkta Kızılcahamam'da bulunan saklı bir cennet aslında "Şahinler Tabiat Parkı". İstanbul Karayolu üzerinde yer alan park, zengin orman varlığı ile görenleri büyülüyor. Yaz kış yapraklarını dökmeyen karaçam ve sarıçam ile kayın, meşe, ardıç ağaçlarıyla kaplı bölgede yürüyüş ve spor yapmak ayrı bir keyif. Volkanik tüf ve andezitlerden oluşan bölge ayrıca yaban hayatı ile de dikkat çekiyor. Tilki, çakal, sansar, sincap, tavşan, kurt ve kekliklerin yer aldığı parkta piknik ve kamp da yapabilirsiniz. Mevsimine göre çiçek bahçesine dönüşen Şahinler Tabiat Parkı'nda mis gibi bir havada, sakinlik içinde huzuru bulabilirsiniz. Nallıhan'ın Sarıyar Mahallesi'nde yer alan Kayıkbaşı mevkisi, yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine huzur veren bir mesire alanı. Başkent'e 200 kilometre uzaklıktaki Uyuzsuyu Şelalesi, her yıl Mart aylarının ortasından itibaren 60 metre yükseklikten akarak artan su miktarı ile doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak yeri.

NALLIHAN KUŞ CENNETİ

Gökyüzünde uçan kuşların sesleriyle hem görsel hem de işitsel bir şölene şahitlik etmek isterseniz gideceğiniz adreslerden biri de 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti. Aladağ Çayı'nın Sarıyar Barajı'yla birleştiği havzada yer alan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların doğal yaşam alanlarını kamera sistemiyle 24 saat izleme imkanı veriyor. Yürüyüş yolları sayesinde çok sayıda farklı kuş türünü özellikle de soyu tükenmekte olan kara leyleği görebileceğiz 425 hektarlık bölge,1994 yılından itibaren koruma altında. Nallıhan Kız Tepesi değişik jeolojik yapısıyla dikkat çeken ender mekanlardan.