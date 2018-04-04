Hava oyunlarının açılışı Ankara’da

Kürşat Atılgan, Türk Hava Kurumu'nun 2020 yılında düzenleyeceği Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye'ye alınma süreci, organizasyonun büyüklüğü ile ekonomi ve turizme yapacağı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Organizasyonun alınması sürecinin son aşamasında aday olarak ABD, Malezya ve Türkiye'nin kaldığını ifade eden Atılgan, "THK, aday oldu, ortadan bir yerden girdi ve kendi imkanlarımızı ve ülkemizin imkanlarını ve coğrafyasının bize sağladığı avantajları kullandı. Malezya bizim lehimize çekildi. ABD ile Türkiye kaldı. Dünya Havacılık Federasyonu (FAI) yönetim kurulunun 7 üyesinin desteğiyle organizasyon Türkiye'ye verildi" diye konuştu.

5 ŞEHİRDE OLACAK

THK'nın 1929'dan beri üyesi olduğu FAI'nin bünyesinde 110 ülke bulunduğunu belirten Atılgan, "Bazı ülkeler çok küçük kulüplerden oluştuğu için katılamıyor. Bizim beklentimiz 70-80 civarı ülkenin katılması. 12 branşta 4 veya 5 şehirde organize etmeye çalışıyoruz. Ankara'da model uçak yarışması ve açılışı düşünüyoruz. Bir çok ülke, turizmine katkı için bu işi almak ister. Organizasyonun turizm ve ekonomimize büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz" dedi.

BAKANLIKLARLA İŞ BİRLİĞİ

?Atılgan , organizasyonun ülkenin tanıtımı adına önemine dikkati çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek almayı planladıklarını dile getirdi. Dubai'de düzenlenen Dünya Hava Oyunları'nın açılış ve kapanışının ülkenin reklamı şeklinde yapıldığı örneğini veren THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Sanıyorum zamanı geldiğinde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bunlar konuşulacak" değerlendirmesinde bulundu.