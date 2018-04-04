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Mamak’ta 2018 açılış yılı

Başkanı , ilçenin değerine değer katan birbirinden prestijli projelerin 2018 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Mamak’ta 2018 açılış yılı

Yapılan yatırımlar ve projeler ile başkentin en çok değer kazanan ilçelerinden biri olan Mamak, 2018 yılında da birçok yatırımın açılış törenine ev sahipliği yapacak. projesinden ne, aile merkezlerinden mahalle camilerine, köy konağından rekreasyon alanlarına birçok projenin açılışının yapılacağı ilçede, 2018 kurdele kesme yılı olacak. İlçede yapılan ve yapımı devam eden projelerin vatandaşların beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade eden Başkanı , "Bu yılın en öne çıkan projesi 2.5 milyon metrekarelik alana sahip Üreğil Kent Ormanı olacak. Sadece Mamaklıların değil, 'nın nefes alacağı bir yer olacak olan bu mega projenin 1. etabının açılışını Ağustos Ayı gibi yapmayı planlıyoruz" dedi. Ankaralıların doğayla iç içe zaman geçirmeleri için tasarlanan Üreğil Kent Ormanı projesinde, toplam 31 bin 500 metrekareden oluşan iki adet gölet bulunacak. Su sporlarıyla ilgili etkinliklerinde yapılacağı mega projede, çocukların tarımsal ürünler yetiştirebileceği bir ekoloji okulu, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunacak. Proje tamamlandığında Ankaralılar hafta sonu veya boş vakitlerinde piknik de yapabilecek.

MAMAK'IN UZAYA AÇILAN KAPISI
Mamak'ın uzaya açılan kapısı olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin de resmi açılışı bu yıl yapılacak. Uzay hakkında tam donanımlı olan merkez, hem öğreten hem de eğlendiren bir konsepte sahip. Farklı etkinlikleri tek çatı altında birleştiren tesis, uzay meraklılarının sorularını cevaplıyor.

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Mamak’ta 2018 açılış yılı
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