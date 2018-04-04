Mültecilere spor eğitimi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki merkezde bakanlık, daha çok Suriyelilere yönelik projeler hayata geçiriyor. Altındağ Gençlik Merkezi Müdürü Güner Ari, yaptığı açıklamada, sportif ve sosyal faaliyetler düzenleyerek Suriyelileri topluma kazandırmak için gayret ettiklerini söyledi. Ari, Suriyelilerin Altındağ bölgesinde yoğun bir şekilde bulunduklarını belirterek, 8 ile 29 yaş arasındaki misafirlerinin çeşitli alanlarda merkezlerinde eğitim gördüğünü anlattı.

KİMLİK SORUNU VAR

Altındağ'daki Suriyelilerin faaliyetlere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ari, "Merkezimiz 2017 yılının mayıs ayında açıldı. İlk olarak 600 Suriyeli aileyi kaydettik. Bu kişiler merkezdeki tüm etkinliklere katılabiliyor" ifadelerini kullandı. Sporda 4 branşta faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Ari, "Kick boks, muay thai, tekvando ve satrançta eğitimler veriyoruz. Bizler onların yaşlarına bakmıyoruz. Bu insanlar, burada yaşamak ve Türkçe'yi de bilmek zorunda" değerlendirmesini yaptı. Ari, kayıtlı bulunan ailelerin buradaki en büyük sıkıntılarının kimlik sorunu olduğunu ifade etti. Merkezdeki çalışmaların daha çok eğitim amaçlı olduğuna dikkati çeken Ari, "Tabii ki bunların bir kimlik sorunu var. Bu da zor ve uzun bir süreç gerektiriyor. Hemen lisans çıkartıp, entegre edemiyoruz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN VAR

Altırdağ Gençlik Merkezi Müdürü Ari, Suriyeli aile ve çocukların şu anda sunulan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi. Merkezlerde spora katılan Suriyeli gençler arasında üniversite mezunu olanların da olduğu ifade edildi.