Pursaklarlı hanımlar bowling oynadı

Pursaklar Belediyesi hanım evlerindeki çocuk gelişimi, pastacılık, ahşap boyama, örgü, çini ve takı kurslarına katılan kadınlar Anteras'ta bowling oynayıp stres attı. Birçok kursun yer aldığı hanım evlerinde, kursiyerler için kültür ve eğlence gezileri de düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen gezi programı kapsamında Etlik Antares'e götürülen kadınlar, buradaki birçok aktiviteden faydalandı. Oyun salonlarında bowling oynayarak eğlencenin keyfini çıkartan kadınlar, yorgunluklarını ise Ankara'nın yöresel lezzetlerini tattıkları yemekte attı.

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