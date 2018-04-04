Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Pursaklarlı hanımlar bowling oynadı

Pursaklarlı hanımlar bowling oynadı

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Pursaklarlı hanımlar bowling oynadı

Pursaklar Belediyesi hanım evlerindeki çocuk gelişimi, pastacılık, ahşap boyama, örgü, çini ve takı kurslarına katılan kadınlar Anteras'ta bowling oynayıp stres attı. Birçok kursun yer aldığı hanım evlerinde, kursiyerler için kültür ve eğlence gezileri de düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen gezi programı kapsamında Etlik Antares'e götürülen kadınlar, buradaki birçok aktiviteden faydalandı. Oyun salonlarında bowling oynayarak eğlencenin keyfini çıkartan kadınlar, yorgunluklarını ise 'nın yöresel lezzetlerini tattıkları yemekte attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pursaklarlı hanımlar bowling oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN