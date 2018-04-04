“Sağlık turizminde potansiyel var”

İşadamı ve siyasetçi Barış Aydın, başta vergi muafiyeti olmak üzere sağlık turizmi ile ilgili gelişmelerin Ankara'nın markalaşma stratejisinde önemli bir fırsat olduğunu söyledi ve başkent Ankara'nın bu alandaki potansiyelini kullanarak dünyada sayılı kentler arasına girebileceğini ifade etti. Sağlıkta yabancıya vergi muafiyeti getiren düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin çok olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Aydın, "Ankara, gelişimi için bu konuya daha fazla eğilip bunu fırsata çevirebilir. Sağlık turizmi Ankara'nın markalaşması için en önemli konulardan biri olacaktır" dedi. Ankara'nın değişik alanlarda güçlü kalkınma dinamikleri ve birçok gelişim ekseni bulunduğuna dikkat çeken Aydın "Ankara, hızlı gelişen bir başkent. Ancak ben Ankara'nın sağlık turizmi ile markalaşacağına inanıyorum. Ankara, sağlık turizmi alanında marka olmak için her şeye sahip…" diye konuştu.

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