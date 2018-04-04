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hayali gerçek oldu

tedavisi gören iki kadın, tedavi gördükleri hastanede Kanser Haftası dolayısıyla hazırlanan proje sayesinde ye gönderilecek

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Umre hayali gerçek oldu

İki hastası ve bir hasta yakınının hayali, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (LÖSEMA) ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşiyor. Hayalini kurdukları ancak imkansızlıklar nedeniyle şimdiye kadar gidemedikleri kutsal topraklara gitmeye hazırlanan kanser hastası ile , sevinçlerini dile getirdi. kanserini dört yıllık tedavi sonrası yenen Songül Arıcı, "Bir gün telefonum çaldı. Umre'ye gideceğimi söylediler. İnanamadım, hala şoktayım. herkese gitmeyi nasip etsin. Benim böyle bir isteğim hep vardı. Ama imkansızlıklardan dolayı hayalini bile kuramıyordum. Haber geldiğinde çok duygulandım, ağladım" diye konuştu. Meme kanseri tedavisi süren Zahide Eke de hastanenin kendilerine böyle bir imkan sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tedavisinin 7 yıldır devam ettiğini anlatan Zahide Eke ise "Umre'ye gitmeyi çok istiyordum. Sebep olanlardan Allah razı olsun" dedi.

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Umre hayali gerçek oldu
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