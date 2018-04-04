Umre hayali gerçek oldu

İki kanser hastası ve bir hasta yakınının umre hayali, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (LÖSEMA) ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşiyor. Hayalini kurdukları ancak imkansızlıklar nedeniyle şimdiye kadar gidemedikleri kutsal topraklara gitmeye hazırlanan kanser hastası Songül Arıcı ile Zahide Eke, sevinçlerini dile getirdi. Meme kanserini dört yıllık tedavi sonrası yenen Songül Arıcı, "Bir gün telefonum çaldı. Umre'ye gideceğimi söylediler. İnanamadım, hala şoktayım. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Benim böyle bir isteğim hep vardı. Ama imkansızlıklardan dolayı hayalini bile kuramıyordum. Haber geldiğinde çok duygulandım, ağladım" diye konuştu. Meme kanseri tedavisi süren Zahide Eke de hastanenin kendilerine böyle bir imkan sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tedavisinin 7 yıldır devam ettiğini anlatan Zahide Eke ise "Umre'ye gitmeyi çok istiyordum. Sebep olanlardan Allah razı olsun" dedi.

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