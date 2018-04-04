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Yıldırım'dan görme lere ziyaret

, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

AA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:42
Yıldırım'dan görme engelli öğrencilere ziyaret

Yıldırım, Şura Salonu'ndaki programının ardından Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokuluna gitti. Görme ler tarafından çiçekle karşılanan Yıldırım, okul yöneticilerinden öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine ilişkin bilgi aldı.Beraberindekilerle sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldırım, onlara hediyeler verdi.

Yıldırım, Braille alfabesiyle Türkçe eğitimi verilen 6B sınıfında bir araya geldiği öğrencilerle sohbeti sırasında Büşra Çakır'dan kendisi için yazdığı mektubu okumasını istedi. Çakır, üzerinde Braille alfabesiyle "Sayın Başbakanım, öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Bizler, sizlerin iyi günde, kötü günde yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Bizler ileride mesleğimizi elimize aldığımızda sizleri ziyarete geleceğiz ve sizleri unutmayacağız. Sizler de bizi unutmayın." yazılı mektubu okudu.

Başbakan Yıldırım, kendisine mektubunu takdim eden Çakır'a, "Mektubunu aldım, bana mektup yazmayı unutma olur mu?" diyerek, kendisini bir programda Çankaya Köşkü'nde ağırlayacağını söyledi.

Ziyarette öğrencilerden 'ın, "Bugün haberlere mi çıkıyoruz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Evet" dedi. Öğrencinin "Hangi kanala çıkacağız?" sorusuna Yıldırım, "Hepsine çıkıyorsunuz, yaşasın." karşılığını verdi.Duran, bunun üzerine, Yıldırım'ın ziyareti dolayısıyla heyecanlı, ilk kez haber bültenlerinde yer alacağı için de mutlu olduğunu söyledi.

Yıldırım'a ziyaretinde , ile diğer yetkililer eşlik etti.

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Yıldırım'dan görme engelli öğrencilere ziyaret
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