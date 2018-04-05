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Altındağ’da otizm farkındalığı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Altındağ’da otizm farkındalığı
'ne bağlı Ali Ersoy Kreşi öğrencileri, kendilerine yakışır bir farkındalık projesine imza attı. Altındağ Belediyesi Ali Ersoy Kreş öğrencilerinin tamamının katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yaşları 3, 4 ve 5 arasında değişen 70 çocuk, otizmli arkadaşlarına destek verdi. Kreş öğrencilerinin yaşları küçük ama verdiği mesajlar oldukça büyük anlam taşıdı. Otizmli arkadaşlarını bu yılda unutmayan minikler, birbirinden renkli balonları gökyüzüne bırakarak 'Sizlerin yanındayız' diye konuştu.
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Altındağ’da otizm farkındalığı
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