Ankara'da yeni dönem! Hepsi ücretsiz

Ankara'da ulaşımı 24 saate çıkaran, otoparkları 1 TL düşüren ve dış ilçelerde su indirimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kızılay Metrosu İstasyonu ve AŞTİ'deki tuvaletleri de ücretsiz yapmak için kolları sıvadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, " AŞTİ'ye gelen giden yolcuların, vatandaşların rahatlıkla ihtiyaçlarını gidermesi için tuvaletlerin ücretsiz olmasını istedik. Çalışan işçiler mağdur edilmeyecek onlarla bir sıkıntımız yok. İşçiler yine belediyemiz şirketine bağlı olarak oranın bakım ve temizliğini yapıp maaşını şirketten alacak. Tuvaletlerin ücretsiz olması vatandaşa yönelik bir karar. İşletmeci çıksın da bir başkasına verelim diye bir düşüncemiz yok. Bir tanıdığımız gelsin gibi bir şey yok olmaz, olamaz bu bize uymaz. Yolcular bizim misafirimiz. Ankara'dan gidiyor, Ankara'ya gelmiş ya da Ankara'dan transit geçecek yolcudan da tuvalet için para alırsak ayıp olur" dedi.

TEBLİGATLAR GİTTİ

Havalimanlarında da tuvaletlerin ücretsiz olduğunu belirten Tuna, "Zaten otobüsle seyahat eden yolcuların gelir seviyesi malum. Havaalanlarında tuvaletler paralı değil burada niye paralı olsun. Bu sosyal bir ihtiyaçtır. Rızkı Allah verir para kazanmanın başka imkanları da vardır. Vatandaşın ihtiyacını gidereceği durumlarda da para alırsak olmaz. Adam sıkışmış cebinde de parası yok. Bununla ilgili bazı yerlerde cinayet olayları oldu. Bunlara da gerek yok. Metro istasyonlarının altındakiler de ücretsiz olacak. Tuvalet işletmecilerine Tebligatlar gitti inşallah bir sıkıntı olmamasını arzu ederiz. Mevzuata uygun iş yapıyoruz. Temel maksadımız vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde gidermesi. Vatandaşın temel ihtiyacını da belediye olarak karşılayamıyorsak kapatıp gidelim o zaman" diye konuşu.