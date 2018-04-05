Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
Bulgaristan'ın Filibe şehrinde
Nevruz Bayramı dolayısıyla
düzenlenen "Tüm Renkleriyle
Türk Dünyası" programına
katıldı. "Tüm Renkleriyle Türk
Dünyası" Nevruz Balkan turnesi
çerçevesinde 7. gösterisini
Bulgaristan'ın 2019 Avrupa
Kültür Başkenti seçilen şehri
Filibe'de yaptı. Programa
Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı
Yalçın Topçu,
Uluslar Arası
Türk Kültürü
Teşkilatı
TÜRKSOY
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Filibe Valisi Zdravko Dimitrov, Filibe Belediye Meclis Başkanı Savina Petkova'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk dünyasının dört bir yanından sanatçılar, gösterisiyle Filibelilere büyük bir şölen sundu.