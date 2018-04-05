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Tüm renkleriyle Türk dünyası

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Tüm renkleriyle Türk dünyası
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulgaristan'ın Filibe şehrinde Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" programına katıldı. "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" Nevruz Balkan turnesi çerçevesinde 7. gösterisini Bulgaristan'ın 2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehri Filibe'de yaptı. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslar Arası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Filibe Valisi Zdravko Dimitrov, Filibe Belediye Meclis Başkanı Savina Petkova'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk dünyasının dört bir yanından sanatçılar, gösterisiyle Filibelilere büyük bir şölen sundu.
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