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3 ilçede operasyon: 11 gözaltı

Giriş Tarihi: 6.4.2018
3 ilçede operasyon: 11 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri, ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmaların yanı sıra ilçelerde de operasyonlara hız verildi. Keçiören, Etimesgut ve Altındağ ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarle ilgili soruşturmalar devam ediyor.
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3 ilçede operasyon: 11 gözaltı
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