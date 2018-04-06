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Dükkan yerine Kur’ân kursu

Mamak’taki din görevlileri ile istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Mesut Akgül, camilerin altına dükkân yerine Kur’an kursu yaptıklarını dile getirdi

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Dükkan yerine Kur’ân kursu
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında İmamlar ve Kur'an kursu öğreticileri ile bir araya geldi. Soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda Akgül, yeni yapılan camilerin altına dükkan yerine, Kur'an kurslarının yapıldığını kaydetti. Meriç Düğün Salonu'nda gerçekleşen programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan katıldı.

GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ
Farklı platformlarda ayrım gözetmeksizin Mamaklılarla bir araya geldiklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Birbirimizi anlamazsak, tanımazsak, yapacağımız hiçbir şeyin anlamı kalmaz. İşte bu düşünceler ile düzenlediğimiz istişare toplantılarında buluşuyoruz. Hemşerilerimizin rahatça duygu ve düşüncelerini anlatabileceği bir ortamda, ilçemizin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz" diye kaydetti.

NEREDEN NEREYE ...
Akgül ayrıca, "Göreve geldiğimizde Mamak'ta bir tane kapalı pazar alanı yokken bugün 13 tane kapalı pazar yerimiz var. Bu bizim nerden nereye geldiğimizin en güzel örneği. Kentsel dönüşüm keza öyle. Bu yapılar hepimizin gayretleri ve çalışmaları ile ilçemizde hayat bulan yapılar. Spor tesislerinden alt yapıya, eğitim kültür faaliyetlerinden sosyal dönüşüme birçok alanda faaliyet gösteriyoruz" dedi.
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Dükkan yerine Kur’ân kursu
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