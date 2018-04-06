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Şampiyonaya uğurlandılar

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Şampiyonaya uğurlandılar
U-16 finalinde Hacettepe Spor'u penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil etme hakkı kazanan Gölbaşı Belediye Spor U-16 Futbol Takımı'nı Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Hayati Çal ve beraberindeki heyet dualarla yolcu etti. Gölbaşı Belediye Spor Kulübü önünde toplanan futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret eden Kaymakam Bilgihan ve Başkan Duruay, oyuncuları teker teker tebrik ederek başarılar diledi. Genç futbolculara güvendiğini dile getiren Kaymakam Bilgihan, Bolu'dan da takımın başarılı bir sonuçla ile döneceğine inancının tam olduğunu ifade etti. Gölbaşı Belediye Fatih Duruay ise Bolu'ya giden Gölbaşı Belediye Spor U-16 Futbol Takımı'nı tebrik ederek altyapıya verilen önemin meyvelerini verdiğine dikkat çekti. Başkan Duruay, "Bolu'dan iyi haberlerle dönerek yüzümüzü yine güldüreceklerine inanıyorum. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin" dedi.
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Şampiyonaya uğurlandılar
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