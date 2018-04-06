Şampiyonaya uğurlandılar

U-16 Ankara
finalinde Hacettepe Spor'u
penaltı atışlarıyla 6-5
mağlup ederek Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı
temsil etme hakkı kazanan Gölbaşı Belediye Spor U-16 Futbol Takımı'nı Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan
, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay
, Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Hayati Çal
ve beraberindeki heyet
dualarla yolcu etti. Gölbaşı Belediye Spor Kulübü
önünde toplanan futbolcuları ve
teknik heyeti ziyaret eden Kaymakam Bilgihan
ve Başkan Duruay
, oyuncuları
teker teker tebrik ederek başarılar diledi.
Genç futbolculara güvendiğini dile getiren Kaymakam Bilgihan
, Bolu'dan
da
takımın başarılı bir sonuçla ile döneceğine
inancının tam olduğunu ifade etti. Gölbaşı Belediye Fatih Duruay
ise Bolu'ya
giden Gölbaşı Belediye Spor U-16 Futbol Takımı'nı
tebrik ederek altyapıya verilen
önemin meyvelerini verdiğine dikkat çekti. Başkan Duruay
, "Bolu'dan iyi haberlerle
dönerek yüzümüzü yine güldüreceklerine
inanıyorum. Allah yollarını ve bahtlarını
açık etsin" dedi.