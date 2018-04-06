Uyku apnesine robotik cerrahi

Uyurken solunum durması olarak bilinen Uyku Apnesi rahatsızlığı ile ilgilenen Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanları, tedaviye elverişli hastalarda bu rahatsızlığın tedavisi için robotik cerrahiyi kullanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı eğitimin ardından Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki ilk robotik KBB ameliyatını gerçekleştiren KBB Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ozan Özgürsoy, "Ağır uyku apneli 42 yaşındaki erkek hastanın uykuda solunum durmasına neden olan ileri derecede büyümüş dil kökü, ağız içinden robot ile küçültüldü" dedi.