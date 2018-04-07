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Altınköy’e ‘hoş geldin’ kuzucuk

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Altınköy’e ‘hoş geldin’ kuzucuk
Ziyaret sezonunun başlaması Altınköy Açık Hava Müzesi'ne bereketli geldi. Baharın ilk günlerinde ziyaretçi rekorlarının kırıldığı Altınköy'ün bir kuzusu daha oldu. Koyunlar, inekler, ördekler, hindiler, tavuklar, ceylan ve geyikleri ile misafirlerine bambaşka bir atmosfer sunan Altınköy'de, bir kuzu daha dünyaya geldi. Kuzunun doğumu Altındağ Belediye Başkanı 'yi de çok sevindirdi. Yeni doğan her yavrunun sevincine ortak olan Veysel Tiryaki, Altınköy ziyareti sırasında kuzuyla yakından ilgilendi. Kuzuyu kucağına alan Tiryaki, "Altınköy'de yaşayan hayvanların buraya uyum sağladığını görmek çok sevindirici" dedi.
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Altınköy’e ‘hoş geldin’ kuzucuk
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