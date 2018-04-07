Aynı yerde çifte kaza

TALATPAŞA Bulvarı üzerinde Hamamönü istikametinde seyreden Özkan Barış
K. idaresindeki 06 BC 0406 plakalı otomobil, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Bir süre bu şekilde sürüklenen araç 2 aydınlatma direğini devirerek durabildi. Ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özkan Barış K. ile 2 kişi yaralandı. İlk kazadan yaklaşık 30 dakika sonra aynı noktada meydana gelen bir diğer kazada, trafik polislerinin araçların hızlarını azaltmak yaptığı ikazlara aldırış etmeyen Bayram Gündoğan'ın idaresindeki 06 SGC 98 plakalı hafif ticari araç, kaza yerine hızla girdi. Bir anda kaldırıma çıkarak, kontrolsüz bir şekilde ilerleyen araç, bu sırada kaldırımda bulunan TCDD lojmanlarının güvenlik görevlisi Selçuk Korkmaz Ö.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırımdan refüje savrulan güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Güvenlik görevlisine çarpan 06 SGC 98 aracın yolcu koltuğunda oturan Volkan B., kaza sonrasında araçtan inmeyerek koltukta uyuya kaldı. Kazanın ardından güçlükle ayakta durabilen otomobil sürücüsünün muayenesinde 233 promil alkollü olduğu belirlendi.