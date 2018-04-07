Okulparka geçer not Belediye başkanları Okulpark Projesi’nin başkentin otopark sorununa ilaç olacağını ve okullara gelir oluşturacağını belirtti. Belediyeler proje ile ilgili çalışmalara başladı





KAZAN'DA START VERİLDİ

Okulpark projesi için Kahramankazan'da çalışma yapmaya başladıklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Bu proje birçok fayda sağlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi hem otopark sorununu hem güvenlik açısından oluşabilecek sorunları hem de vatandaşlarımızın araçlarıyla park yeri ararken harcadıkları akaryakıt ve zaman israfını önleyecek. Ayrıca okullarımıza da bir gelir kaynağı olacak. Bu projeyi Kahramankazan'da da hayata geçirmek için çalışmalara başladık" dedi.



DESTEĞE HAZIRIZ

GÖLBASI'NDA hayata geçecek bu tür projelere destek vereceklerini söyleyen Başkan Fatih Duruay ise, "Gölbaşı Belediyesi olarak büyük şehirlerin trafik sorunlarının bu şekildeki yöntemlerle çözülmesini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz gün ilçemizde açılışını yaptığımız Seğmenler GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar" ifadelerini kullanmıştı. Okulpark için Ankara 'daki belediyeler de kolları sıvadı. Otopark sorununun yoğun olarak hissedildiği başkentte belediyeler okul bahçelerinin sorunun çözümü için avantaj sağladığını belirtti. Konu ile ilgili SABAH Ankara'ya görüş veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bu daha önce Ankara'da uygulandı. Ancak daha sonra Milli Eğitim tarafından iptal edildi. Bence olması gereken bir uygulama… Ciddi bir otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Bu hem okullarımıza ciddi bir gelir olur hem de otopark sorunu çözülür. Otopark yapımı için yer bulmakta zorluk çekiyoruz. Okul bahçelerinin altı bu konuda avantaj olur. Bu proje trafiğe de ilaç olur" diye konuştu.Okulparkprojesi için Kahramankazan'da çalışma yapmaya başladıklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Bu proje birçok fayda sağlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi hem otopark sorununu hem güvenlik açısından oluşabilecek sorunları hem de vatandaşlarımızın araçlarıyla park yeri ararken harcadıkları akaryakıt ve zaman israfını önleyecek. Ayrıca okullarımıza da bir gelir kaynağı olacak. Bu projeyi Kahramankazan'da da hayata geçirmek için çalışmalara başladık" dedi.GÖLBASI'NDA hayata geçecek bu tür projelere destek vereceklerini söyleyen Başkan Fatih Duruay ise, "Gölbaşı Belediyesi olarak büyük şehirlerin trafik sorunlarının bu şekildeki yöntemlerle çözülmesini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz gün ilçemizde açılışını yaptığımız Seğmenler Pazar Yeri 'nin altına 200 araçlık kapalı otopark yaparak benzer bir uygulamayı gerçekleştirdik. Bundan sonra da Gölbaşı'nda yeni yapılacak olan okullarda ve ilçemizdeki okullarda otopark yapılması için Gölbaşı Belediyesi olarak gereken bütün desteği vermeye hazırız" diye konuştu.