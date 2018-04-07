Ritmi yakalayan polisler

Polis Bando ve Armoni Mızıkası
, Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası Şeflerinden Emekli Bando Albay İhsan Künçer denetiminde enstrüman ve repertuvar yönünden İngiliz Polis Teşkilatı Armoni Mızıkası örnek alınarak 1959'da kuruldu. Bandonun çekirdek kadrosu, sınavları başarıyla geçen ve kullandığı enstrümanda uzmanlaşan emniyet personelinden oluşturuldu. Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde bulunan bandonun repertuvarında Itri'nin Segah Tekbiri, Memleketim Marşı, Dumlupınar Marşı ve İzmir Marşı yer alıyor. 23 KİŞİ BULUNUYOR
Bando takımında 23 kişi bulunduğunu ve eğitimdeki 33 kursiyerin de aralarına katılmasıyla sayılarının 50'nin üzerine çıkacağını anlatan Polis Bandosu Şefi Adnan Özen, 8 ay süren Bando Temel Eğitim Kursu'nda nota, müzik teorisi ve enstrüman dersleri verildiğini ifade etti. Bandoda bas, trombon, saksafon, klarnet, trompet, flüt, bateri gruplarından oluşan Batı enstrümanlarının kullanıldığını belirten Polis Bandosu Şefi Adnan Özen, "Her türlü eseri icra edebiliyoruz " diye konuştu. "TEŞKİLATIN GÜLÜ BURASI"
EMNİYET Teşkilatını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özen, "Polisin halkla ilişkisinde sanatsal yönümüzü ortaya koyarak daha iyi bir intiba bırakmış oluyoruz. Hem içindeki müzik aşkını ortaya çıkarmış oluyorsun hem de polisle halk arasındaki ilişkiyi daha sanatsal şekilde sunmuş oluyorsun." dedi. Emniyet mensuplarından müziğe yeteneği olanları açılan kurslara katılmaları yönünde desteklerine işaret eden Özen, "Burası teşkilatın gülü, renkli bir yeri. Bunu severek yapmak, hakikaten güzel bir duygu. Ben tavsiye ederim" diye konuştu. Özen, icra ettikleri sanatla suçun aydınlatılması ve suçlunun yakalanması için çalışan meslektaşlarını motive edip, rahatlatabildikleri sürece kendilerini mutlu hissettiklerini kaydetti.