Afrika’dan okumak için geldiler, iş adamı oldular

Demokratik Kongo Cumhuriyeti
'nden Türkiye'de okumak için gelen öğrenciler, kurdukları ithalat-ihracat ve danışmanlık şirketiyle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, kendi tasarladıkları ayakkabı ve botları satarak gelir elde eden girişimci öğrenciler, ithalat-ihracat faaliyetlerini büyüterek Ankara
'daki lüks bir iş merkezinde ofis açtı. Gazi Üniversitesi
Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gedeon Kabongo Mpolesha, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Maliye Bölümü öğrencisi Christian Tshita Kabongo ve Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Daniel Kalonji Mutombo'nun 3 ay önce kurduğu şirket, ithalat-ihracat ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor. İşe ayakkabı tasarımıyla başlayan Kongolu öğrenciler, İstanbul'daki bir ayakkabı üreticisinden temin ettikleri botlara kendi markalarını bastırdıktan sonra botların üstüne özgün tasarımlar yapıyor. Öğrenciler, tasarladıkları botları en büyük sipariş kaynakları olan sosyal medyadan satışa sunuyor. Önce Ankara'dan, daha sonra başka şehirlerden sipariş almaya başlayan Kongolu öğrenciler, hedef kitlelerine göre botlara farklı figürler işliyor. Sahip oldukları girişimci zihniyet sayesinde işlerini büyüten Kongolu öğrenciler, asıl hedefleri olan daha profesyonel alanlara yönelme düşüncesini hayata geçirmek için eyleme geçti. Öğrenciler, Afrika
ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişimini göz önünde bulundurarak ithalat ve ihracat yapmaya başladı. Girişimci öğrencilerden Mpolesha, şirketi kurmadan önce sadece para kazanmak amacıyla çok sayıda işle uğraştıklarını anlattı. Mpolesha, ithalat-ihracat fikrinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin, "Türkiye ile Kongo arasında nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünürken ekonomik ve ticari anlamda bir girişimde bulunmaya karar verdik ve bu işe başladık" dedi. Ayrıca danışmanlık faaliyetleri yaparak Türk iş adamları ve yatırımcılarına Kongo'da önde gelen sektörler hakkında bilgi veren öğrenciler, yatırımcılara ülkelerindeki fırsatları anlatıyor. KAZAN-KAZAN FELSEFESİNDEN YOLA ÇIKTILAR
Sadece para kazanmak için bu işi yapmadıklarının altını çizen Kongolu öğrenciler, hem Türkiye hem de ülkeleri için uzun soluklu işler yapmak istediklerini dile getirdi. Türkiye'deki her şirket gibi vergilerini ödediklerini söyleyen öğrenciler: "Vergimizi ödediğimizde Türk ekonomisine bir katkımız oluyor. Aynı zamanda Kongo ekonomisine de katkı sağlamış oluyoruz. Yaptığımız iş küçük olsa bile faydalı olduğumuzu düşünüyoruz."