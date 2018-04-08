AHİD şubeleri kahvaltı sofrasında buluştu

ANKARALILAR ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD
) Genel Başkanı Hilmi Yaman, şube başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. AHİD Genel Merkezindeki toplantıda Genel Merkez ve Şube çalışmaları hakkında istişarede bulunuldu, 2018 hedeflerinden bahsedildi. Tek vücut halinde Ankaralıların sesinin güçlü çıkması için çalıştıklarını söyleyen Yaman, "Genel merkezimizle beraber 16 noktada Ankaramızı
birlikte temsil ediyoruz. Ankaralıların Ahi geleneğinden gelen insanseverliğini ve misafirperverliğini misafirlerimize birlikte gösteriyoruz. Kültürümüzün ve sanatımızın yaşatılmasını birlikte sağlıyoruz. Bunu her yerde gururla ifade ediyorum" dedi. STK'ların gönüllülük esasına dayanan yapılar olduğunu vurgulayan Yaman, "Biz de AHİD olarak memleketimiz için gönüllü olarak çalışıyoruz. Ankaramız için 'neler yapabiliriz' diyerek işimizden, evimizden, çocuklarımızdan fedakarlık yapıyoruz. Bu yapı, 'topluma nasıl faydalı olabilirim' diyen insanlardan oluşuyor. Bu çok önemli bir şey" diye konuştu. "Daha yapacak çok işimiz var" diyen Yaman, "Bayrağı aldığımız günden bugüne gerek hemşehrilerimizle gerek siyasi büyüklerimizle gerek bürokratlarımızla bir araya gelerek Ankara'mız hakkında istişarelerde bulunduk. 2018'de projelerimizle birlik ve beraberlik buluşmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.