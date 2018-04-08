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Çay sohbeti Yayla Mahallesi’ndeydi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Çay sohbeti Yayla Mahallesi’ndeydi
KEÇİÖREN Belediye Başkanı , "Başkanım Mahallemde" etkinliği ile Yayla Mahalle sakinleriyle çay sohbetinde bir araya geldi. Ak, Yayla Mahalle Konağında Mahalle Muhtarı Rıza Bayram ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte belediyenin hizmet ve yatırımlarını anlattığı bir sunumun ardından talep, şikayet ve önerileri dinledi. Vatandaşın ayağına giderek hem taleplerini dinlediklerini hem de istişarede bulunarak Keçiören'i birlikte yönettiklerini vurgulayan Ak, her mahalleye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizdi. Ak şöyle konuştu: "Keçiören'e kazandırdığımız ve örnek alınan Gümüşdere Ihlamur Vadisi, en büyük spor salonu Spor Salonu gibi yatırımlarımızdan da herkesin haberdar olmasını ve bu tesislerden yararlanmasını arzuluyoruz" dedi.
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Çay sohbeti Yayla Mahallesi’ndeydi
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