Çay sohbeti Yayla Mahallesi’ndeydi

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Başkanım Mahallemde" etkinliği ile Yayla Mahalle sakinleriyle çay sohbetinde bir araya geldi. Ak, Yayla Mahalle Konağında Mahalle Muhtarı Rıza Bayram ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte belediyenin hizmet ve yatırımlarını anlattığı bir sunumun ardından talep, şikayet ve önerileri dinledi. Vatandaşın ayağına giderek hem taleplerini dinlediklerini hem de istişarede bulunarak Keçiören'i birlikte yönettiklerini vurgulayan Ak, her mahalleye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizdi. Ak şöyle konuştu: "Keçiören'e kazandırdığımız ve örnek alınan Gümüşdere Ihlamur Vadisi, en büyük spor salonu Taha Akgül
Spor Salonu gibi yatırımlarımızdan da herkesin haberdar olmasını ve bu tesislerden yararlanmasını arzuluyoruz" dedi.