Çevre müfettişlerinin hassasiyeti

Keçiören Belediyesi
öncülüğünde yürütülen Türkiye'nin çocuk tabanlı en büyük çevre hareketi 'Çevre Çiçekleri', Kösrelik Göletinde alan temizliği yaparak herkesi çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Temizlik ve çevre hassasiyeti konusundaki duyarlı çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve fahri çevre müfettişi Çevre Çiçekleri, Kösrelik Göleti çevresindeki çöpleri tek tek temizleyerek çevrenin özenli kullanılması konusunda da mesaj verdi. "Çevreyi korumak herkesin görevi" diyen Çevre Çiçekleri, atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm çalışmaları ile ekonomiye katkı sunulması, atık miktarının azaltılması ve çevrenin gelecek nesillere bırakılan bir miras olduğu bilincinin yaygınlaştırılması konusunda herkesi daha hassas olmaya davet etti. Özellikle yeşil alanların şehrin en önemli doğal zenginliği olduğu vurgusunun da yapıldığı alan temizliğinde ortak kullanılan alanların temiz bırakılması, yeşilin korunması ve çöplerin mutlaka çöp kutusuna atılması gerektiğinin de altı çizildi. Çevre çiçekleri ile gurur duyduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
da, "Çevreye 7'den 70'e herkesin sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.