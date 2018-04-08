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Osmanlı’nın büyük sınavı

Kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, bugün deplasmanda saat 19.00’da Fenerbahçe ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Osmanlı’nın büyük sınavı
OSMANLISPOR, 'in 28. haftasında bugün (8 Nisan) Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren , Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

Ziraat Bankası: 3 Maliye Piyango: 0
Voleybolda Efeler Ligi playoff 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-0 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü ve son karşılaşması 14 Nisan Cumartesi günü oynanacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabakayı kazanan takım, Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamlayarak gelecek sezon CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek.
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Osmanlı’nın büyük sınavı
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