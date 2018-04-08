Osmanlı’nın büyük sınavı

OSMANLISPOR, Spor Toto Süper Lig
'in 28. haftasında bugün (8 Nisan) Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı
, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor. Ziraat Bankası: 3 Maliye Piyango: 0 Voleybolda
Efeler Ligi playoff
5-6'ncılık etabı ikinci
maçında Ziraat Bankası,
Maliye Piyango'yu 3-0 yenerek
seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü
ve son karşılaşması 14 Nisan Cumartesi günü
oynanacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda
yapılacak müsabakayı kazanan takım, Efeler
Ligi'ni 5. sırada tamamlayarak gelecek sezon
CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek.