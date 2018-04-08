Tümörlerin keskin nişancıları

Sağlık alanında yaşanan gelişmeler hakkında SABAH Ankara
'ya açıklamalarda bulunan Koru Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Yahya Efe Güner, beyin cerrahisi alanındaki son teknoloji tedavi yöntemini "sihirli dokunuşlar" olarak nitelendirdi. Beyindeki hastalıklı dokulara keskin nişancı olarak üretilen gamma knife hakkında bilgi veren Op. D. Güner, "Koordinatları belirlenmiş hastalıklı beyin dokusunun, gamma ışınları ile yok edilmesini sağlayan tedavi yöntemi ile cerrahi işlemde kullanılan neşter gibi, gamma ışınları da hastalıklı alanı güvenli ve etkili bir şekilde yok ediyor ve burada cerrahiye bağlı ortaya çıkan kanama, enfeksiyon ve yoğun bakımda kalma gibi problemler oradan kalkıyor" dedi. TEK AŞAMA İLE TÜMÖR YOK OLUYOR
Gamma Knife gerçekte bir bıçak değil, bıçak yerine sofistike teknolojinin kullanıldığı ve çok hassas olarak tek seansta gamma ışınlarının kafatası için hedef alana yönlendirildiği bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Geçmişte hastalar beyin cerrahisinde yapılacak olan operasyonlar için saçlarını kestirir, kanama korkusu yaşardı, gamma knife ile bu riskler ortadan kalktı. Op. Dr. Güner, "Gamma Knife radyocerrahisinde ileri görüntüleme ve planlama teknikleri sayesinde çok ince gamma ışını huzmeleri kafatası içindeki küçük alanlara yönlendirilebiliyor. 201 adet gamma ışını kaynağından çıkan ışın demetleri hastalıklı bölgede odaklanmakta ve bu şekilde çevredeki normal beyin dokusu ihmal edilebilir derecede radyasyon alırken, hastalıklı doku yüksek doz radyasyonla etkilenebilmektedir" dedi.